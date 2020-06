Nii erakonnas kui ka väljaspool on tajutud, et Martin Helmele on justkui sillutatud teed esimehe kandidaadi kohale juba pikemat aega. Kuidas Teie Mart Helme otsuse esimehe kohast loobuda vastu võtsite?

Noh, Mart Helme on teinud väga head tööd ja viinud erakonna nullist valitsusse. Koalitsioonis on samuti väga edukalt ja tublilt hakkama saadud. Eks see oli tema otsus anda nüüdsest teatepulk uuele esimehele.

Tegelikult on see ju täiesti õige samm ja annab talle au, et inimene suudab esimehe kohast loobuda siis, kui ta on tipus, mitte siis, kui poliitiku täht hakkab kustuma. Ega Mart ju kuskile kõrvale ei astu, ta jääb aktiivelt erakonda edasi tegutsema. Võimalusel valitakse ta aseesimeheks.