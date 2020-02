INTERVJUU | Esmaspäeval Euroopa Parlamendis tööd alustav Riho Terras: mul pole Brüsselis veel elukohtagi, ootasin viimase hetkeni Brexiti otsust

Euroopa Liit ei ole sõjaline liit, seda on endiselt NATO. Väliskomisjonis ja kaitsepoliitika komisjonis on kolm endist välisministrit väga head tööd tegemas ja usun, et nad saavad Eesti huvide eest seismisega väga hästi hakkama.

Kas te olete senini töötanud Milrem Roboticsis?

Olen täna [reedel - toim] viimast päeva tööl Milrem Roboticsi kaitsevaldkonna juhina. Omanikud soovivad, et jätkaksin nõukogus.

Mis olid teie ülesanded Milrem Roboticsi kaitsevaldkonna juhina?

Vastutasin kogu arengu, aga peamiselt välisturgude eest. Tegelesin ettevõtte esindamisega läbirääkimistel erinevate suurte kaitsevaldkonna tööstusettevõtetega ja erinevate Euroopa ja mitte-Euroopa riikide juures ja meie maailma kõige parema toote müümisega.

Milrem on oma robotiga mitmel pool näitustel välja tulnud, sellele on peale pandud kuulipildujaid, aga kas on juba olemas või tulemas mõni suurem müügileping?

Tahaks väga loota. Müüdud on seda juba 11 riiki. Oleme müünud Hollandisse, Norrasse, Saksamaale, aga ka väljapoole Euroopat, näiteks Kagu-Aasiasse. Usun, et lähiajal on positiivseid uudiseid ka sealt valdkonnast kuulda.

Kas Milremi roboteid on oodata ka Eesti kaitseväkke?

Seda tuleb küsida teistelt inimestelt. Mina ei ole Eesti suunal tegelenud, et mitte oma järeltulijat ebamugavasse olukorda panna. Arvan, et Eesti kaitseväel, nagu ka teistel kaitsevägedel, on mõistlik vaadata moodsate tehnoloogiate poole. Kuidas ja millal see juhtub, on kaitseministri ja kaitseväe juhataja otsus ja ma usun, et nad teevad tarku otsuseid.

Mida te Milremi nõukogus tegema hakkate?

Nõu andma. Seisma omanike huvide eest, et ettevõte liiguks strateegiliselt selles suunas, kuhu ettevõtte omanikud soovivad, et ta liiguks.

Kas nõuandva rolliga esinduse või müügi ülesannet ei kaasne?

Ei. Eeldan, et on aastas neli koosolekut. Tegemist on suure rahvusvahelise ettevõttega ja koosolekud toimuvad paljuski elektroonilisel teel.

Kas teie plaanid poliitikas piirnevad Euroopa Parlamendiga või näeb teid kandideerimas järgmistel kohalikel valimistel või riigikogu valimistel?