INTERVJUU | Eesti saadik Roomas: piirangutest hoolimata saavad sümptomiteta reisijad koju, aga karantiin võib karmistuda

Eesti suursaadik Roomas Celia Kuningas-Saagpakk: "Me ei tegele ennustamisega. Aus vastus on, et keegi ei oska täna öelda, mida toob lähinädal või nädalad. Peab pidevalt jälgima kohalike võimude soovitusi ja uusi reegleid. Anname parima, et riigi ja regioonide kehtestatud reeglitest oma kodanikele adekvaatne ülevaade anda. Lihtne see ei ole, sest uusi nõudeid tuleb pidevalt. Üleriigilised soovitused ja reeglid, mis kõikjal kehtivad on järgmised: jälgida hügieeninõudeid, hoida avalikes kohtades teistest inimestest ühe meetri distantsi.

Huvitav on see, kuidas itaallased uute reeglitega kohanevad. Eestlaste jaoks ei ole ilma kallistusteta tervitamine suur väljakutse, aga itaallased peavad enda käitumisharjumusi tõesti muutma ja nad on seda teinud. Vallatumad tervitavad teineteist välja sirutatud pöiapuudutusega, millest on kujunemas uus mood. Päris tühjaks ei ole Rooma restoranid jäänud, aga külastajaid on neis kindlasti vähem kui tavaliselt."