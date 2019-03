INTERVJUU | Eesti peakonsul Peterburis: eestlaste ja eestivenelaste ainus vahe on see, et viimased räägivad vene keelt

Peterburglased on meeldivad ja intelligentsed. Eestlased ja venelased on muidugi erinevad, räägime erinevat keelt ja elame erinevates riikides. Mul ei ole siin kunagi olnud mitte mingisuguseid probleeme. Mul on koer, käin temaga jalutamas. Nende jalutuskäikude ajal räägin tihti inimestega. Vahel küsivad nad kust ma pärit olen. Kui kuulevad, et Eestist, hakkavad nad kohe oma Eesti reiside mälestustest rääkima, ütlevad et neile meeldis Eestis.

Kas teie arvates on eestivenelased ja Venemaa venelased erinevad?

Venelased Eestis on eestlased, nad lihtsalt räägivad vene keelt. Ma arvan, et ainus, mis Eestis venelasi eestlastes eristab, on vene keel. Midagi võib olla on eestivenelastes ka venelikku, aga nad on rohkem nagu eestlased.

Kui te siin poes käite, siis kas teilt küsitakse, kust te pärit olete?

Poes seda ei küsita. Mulle tundub, et kohalikud inimesed välismaalastega harjunud.

Kuidas te olete nii hästi vene keelt rääkima õppinud? (Intervjuu toimus vene keeles. - Toim)

Kuulan palju teiste juttu. Kui perestroika algas ja ma kooli lõpetasin, käisin umbes aasta jooksul õhtuti vene keele kursustel. Tol ajal mu vene keele oskus eriti hea ei olnud. 1995. aastal jõudsin Eestisse tagasi, aga vene keeles suhelda väga ikka ei osanud. 1996. aastal kutsuti mind üks kord bridži mängima. Seal kohtasin oma tulevast naist. Mängisime korteris, kus elas minu tulevase abikaasa klaveriõpetaja.Vera Nikolaevna, sündinud 1905. aastal, oli sünn poolest venelane ja pärit haritlaste perekonnast. Tema isa oli ohvitser, arst ja tehase inspektor. Selles seltskonnas oli suhtluskeeleks vene keel, aga minuga rääkisid nad eesti keeles. Vene keeles hakkasin rohkem rääkima, kui Pihkvas töötasin.

Kui mitut keelt te valdate?

Vastan alati, et ei räägi ühtegi keelt piisavalt hästi. Teen muidugi nalja. Olen võimeline suhtlema kaheksas keeles. Olen sündinudLõuna-Ameerikas Peruus. Minu vanemad olid eestlased, kodus rääkisime eesti keeles. Minu hoidja oli indiaanlane, inka. Tema rääkis minuga hispaania keeles, kuigi ta emakeel oli ketšua keel. Hiljem elasime USAs ja Uruguais. Siis kolisime Rootsi ja mul on jätkuvalt tuntav rootsi aktsent. Selleks ajaks, kui Rootsi jõudsin, oskasin juba inglise keelt, sest Uruguais käisin ingliskeelses lasteaias ja rääkisin teiste lastega inglise keeles. Lõpetasin Rootsis rootsikeelse prantsuse lütseumi. Pärast kooli hakkasin käima õhtuti kursustel, kus õppisin saksa ja vene keelt. Ülikoolis tahtsin veel mingit võõrkeelt õppida. Valida oli kreeka, türgi ja läti keele vahel. Valisin läti keele.

Kas tahate veel uusi keel õppida?

Kui seda nõuab töö ja keel ei ole liiga keeruline, siis ikka. Ilmselt on vananedes uute keelte õppimine keerulisem. Samas minu vanavanemad olid minuvanused, kui 1944. aastal Rootsi jõudsid ja õppisid rootsi keele ära. Palju sõltub keele omadustest. Mõned keeled on omavahel suguluses. Ega ma vist hiina või jaapani keelt enam ära ei õpiks.

Eesti ja Venemaa suhted on keerulised. Kas teie meelest peaks Eesti ja Venemaa suhteid parandama?

Vaadake, minu töös ei ole kohta poliitilistel teemadel rääkimiseks. Riikidevaheliste poliitiliste suhete arendamine on Moskva saatkonna ülesannete hulgas.

Kas soovitate eestlastel Peterburgi tihedamini külastada, tulla ekskursioonile, teatrisse, restorani?

Loomulikult. Kohtasin eestlasi, kes polnud siin käinud nõukogude ajast saadik. Nad märkisid, et kõik oli Venemaal paremuse poole liikunud. Peterburi külastamine paneb inimesi imestama. Siin toimub väga suurel hulgal kultuurisündmusi. Pärast siin vaimustavas linnas viibimist soovitakse väga hea meelega kordi ja kordi tagais tulla.

Milles teie töö seisneb?

Juhatan Eesti esindust, minu alluvuses töötab 18 inimest. Meie peamine ülesanne on viisataotluste läbivaatamine. Lisaks minule töötab esinduses viis diplomaati, konsulit. Iga päev võtab üks konsulitest inimesi vastu ka dokumentide väljastamiseks ja dokumnetide vastuvõtmiseks, millega taotletakse passi, elamisluba, tõendeid, küsitakse konsulaarabi. Püüame Venemaaga edendada ka majanduslikke, kultuurilisi ja turismialaseid sidemeid. Meie abiga korrladatakse kultuurisündmusi, seminare, konverentse. Osaleme ka ise aktiivselt seminaridel, ärikohtumistel ja teiste diplomaatide korraldatud kultuurisündmustel. Meie tööpäev ei piirdu kaheksa tunniga.

Mul on hea meel, et minu kolleege hinnatakse. Tihti kuuleme koanikelt tänusõnu konsullaarabi eest või toe eest ürituste korraldamisel. See on töö eest parim tasu. Muuses on viimase kahe aasta jooksul välja antud rekordarv viisasid.

See tähendab, et Eestis käib suur hulk inimesi?

Jah. Kahel aastal (2017 ja 2018) vaadati meie esindustes Peterburis, Moskvas ja Pihkvas läbi ligi 220 000 viisataotlust.

Mis eesmärgil venelased Eestit külastavad?

Enamik käib turismireisil või kellelgi külas. Mõnel taotlejalt võib reisil olla mitu eesmärki. Tahaks ära märkida ka selle, et palju viisasid väljastatakse kultuuri- ja spordiüritustel osalemiseks. Meie Peterburis asuv esindus on väljastanud palju viieaastaseid viisasid (see on Schengeni viisa maksimumpikkus).