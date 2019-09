Internet: Kadri Simsonilt napsati ihaldatud portfell käest

Rahvusvahelise koostöö voliniku ülesanded on töötada poliitikasuunistega energia ja kliima valdkonnas, rändeteemadega ning töötada demokraatia tuleviku osas.

Seni on räägitud ning ka Kadri Simson on ise mõista andnud, et tema volinikuportfell on seotud tihedamalt majandusteemadega. Näiteks Politico kirjutas sel nädalal, et Simson võiks saada endale energiavoliniku koha. Lekkinud info kohaselt võiks selle nüüd endale saada hoopis lätlane Valdis Dombrovskis.

Eesti Päevaleht kirjutas sel nädalal, et Simsonit võidi veel kaaluda majandusarengu, ettevõtluse ja tööstusega ning transpordiga seotud rolle.

Oma kohtumistel tulevase Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga räägiti palju kliimast ja Eesti desünkroniseerimisest Venemaa elektrivõrgust, mistõttu tundus samuti loogilise jätkuna energeetikateemaline portfell.

Euroopa komisjoni volinikukohtade võimalik jaotus: