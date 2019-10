INTERAKTIIVNE RAKENDUS | Tõetamm näitab, kuidas Eestil päriselt läheb

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi ütles, et Tõetamm on kogum riigi kõige olulisematest mõjunäitajatest. "See on justkui majakas, mis näitab, kuhu me tahame jõuda, aga peegeldab samal ajal tegelikku olukorda," ütles ta.

Mägi sõnul on Tõetamm mõeldud nii nendele, kes riigis olulisi otsuseid langetavad kui ka tavainimestele, kes tahavad selgelt ja arusaadavalt näha, millised on Eestis tähtsad tegevusvaldkonnad ja kuhu oleme nendes jõudnud.

Mägi nentis, et praegu ei kasuta rahva esindajad ega inimesed olemasolevaid andmeid nii nagu peaks ja võiks, sest suurte andmehulkade analüüsimine ja nende põhjal järelduste tegemine on aeganõudev ja keeruline. Usaldusväärne ja arusaadav informatsioon on oluline mõlemale, aga eelkõige poliitikutele, kelle otsused peavad sellest lähtuma.

"Tõetamm aitab näha, et kuigi veel on täitmata eesmärke, mille nimel peame ühiselt pingutama, siis on paljud asjad Eestis ka hästi. Tahame ärgitada kõiki inimesi kaasa mõtlema, kuidas me erinevaid näitajaid mõõdame ja mida tahame saavutada," sõnas Mägi.

Mägi selgitas, et Tõetamm võrdleb erinevaid näitajaid kolme arengukava põhjal kolmes ajalises vaates. "Tamm koondab 135 riigi kõige olulisemat indikaatorit, mis on lühiajalises plaanis valitsuse tegevuskavas, keskpikas perspektiivis "Eesti 2020" programmis ja pikemate arengukava eesmärkidega säästva arengu riiklikus strateegias "Säästev Eesti 21"".