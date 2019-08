INTERAKTIIVNE KAART | Alatoitumus on Eestis aastatega vähenenud, kuid enamiku Euroopaga võrreldes on probleem suurem

Vaadeldavatel aastatel kannatas raporti järgi alatoitumise all 2,9 protsenti Eesti elanikkonnast. Võrreldes eelmise vaatlusperioodiga on olukord siiski märkimisväärselt paranenud, aastatel 2004-2006 oli see näitaja 4,2% rahvastikust.

Põhja-Euroopa riikide (ka Eesti on raportis Põhja-Euroopa arvestuses - K.R.) keskmine alatoitumuse näitaja on kuni 2,5%. Sama näitaja on ka meie naabritel: Soomel, Lätil ja Venemaal.

Euroopa riikidest on alatoitumus suurimaks probleemiks Serbias (5,7%), Bulgaarias (3,5%), Ukrainas (3,5%) ja Slovakkias (3,4%).

Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Häli Tarum ütles Delfile, et nende arvude tagamaid on keeruline kommenteerida, kuna neil puudub info, kuidas uuringu läbiviijaid sellised näitajad täpsemalt leidnud on.

"Üldiselt on tegemist on valdkonnaga, kus pole võimalik ka välja tuua üht konkreetset võluvitsa," lisas ta.

Tarum tõi välja, et ülemöödunud aastal elas Eestis absoluutses vaesuses 3,4% elanikkonnast ehk 44 000 inimest. Samas ei saa selle näitaja ja alatoitumuse vahele võrdlusmärki panna.

"Kohalikel omavalitsustel on parim ülevaade oma territooriumil olevatest inimestest. Kohaliku elu, sealhulgas sotsiaalteenuste, -toetuste, muu sotsiaalabi ja eakate hoolekande korraldamine, oma piirkonna elanike iseseisva toimetuleku toetamine ning toimetulekuraskuste ennetamine on kohalike omavalitsuste olemuslik ülesanne," ütles Tarum.

Pöördusime kommentaariks ka maaeluministeeriumi poole, mille pädevusvaldkonda muuhulgas kuuluvad toiduga seotud teemad, kuid nemad keeldusid teema kommenteerimisest.

Maailmas 821 miljonit alatoidetud inimest