INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Võimalikud koalitsioonid: teoorias võiks Reformierakond leivad ühte kappi panna nii Keskerakonna kui EKREga

Tasub märkida, et kõrvale on jäetud võimalus, et koalitsioonis oleks koos EKRE ja sotsid. Viimati mainitud on avalikult selle variandi osas selge punase joone tõmmanud.

Kui võimuliit tõesti laguneks, oleks trumpkaart ilmselt Kaja Kallase juhitava Reformierakonna käes. Neil on riigikogus selge ülekaal ja variante seega mitmeid. Näiteks võiks nad teha liidu Keskerakonnaga. Iseasi, kas Jüri Ratasele see istuks. Ta on peaministri rolliga juba aastaid sina peal ja oleks äärmiselt mõru pill, kui tuleks jääda Kallase valitsuses nii-nimetatud teiseks viiuliks. Kokku oleks neil riigikogus 59 kohta.

Reformierakond ja EKRE saaks kokku 53 kohta, mis on parlamendis siiski üsna napp ülekaal ja väiksemgi tüli ja mõne hääle kaotus hääletustel võiks osutuda murekohaks. Teoorias võiks Reformierakond tagala kindlustamiseks üritada kaasata sellesse koalitsiooni ka Isamaa, mis teeks kokku 65 kohta, ent seal oleks veelgi keerukam suuremates küsimustes üksmeelt leida.

Vähetõenäoline, ent mitte täiesti välistatud, oleks ka kooslus Reformierakond, Isamaa ja sotsid. Neil oleks kokku 57 häält (ametlikult 56, aga sotsid saavad arvestada Raimond Kaljulaidiga).