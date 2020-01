INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, milline saab olema president Kaljulaidi poolekuune tööreis Tšiilisse ja Antarktikasse

Palo sõnul on Eesti teadlased osalenud Antarktika uurimises juba kümnendeid ja meie teadlaste teadmised on tänagi hinnatud. "Väikese riigi jaoks, kel pole vahendeid oma polaarjaama rajamiseks, on rahvusvaheline koostöö ainus võimalus maailmas väga aktuaalses polaarteaduses kaasa rääkida. Riigipea külastab mitmeid polaarjaamu, mille riikidel on olnud või on ka täna koostööprojekte Eesti teadlastega," rääkis Palo.

"Polaaralad on kliimamuutustele iseäranis tundlikud ja see teeb neist globaalse soojenemise eesliini, omamoodi lakmuspaberi, kus tagajärjed ilmnevad kõige selgemini: merejää kahanemine, liustike ja igikeltsa kiirenev sulamine. Tehnoloogia areng on võimaldanud viimastel aastatel iseäranis mandriliustikke lähemalt uurida ja on avastatud, et nii Gröönimaa kui Antarktika jää sulamine on märkimisväärselt kasvanud. Teadlaste hinnangul võib see tähendada, et soojenemine on jõudmas punkti, kus mandriliustikud muutuvad sedavõrd ebastabiilseks, et tagasiteed enam pole. Kui kliima soojenemise esimene vaatus sai alguse Arktikast, siis märgid näitavad, et teises vaatuses mängib peamist rolli Antarktika. Siit oodatakse lähiajal mitmeid olulisi vastuseid," selgitas Palo.

Vabariigi Presidendi töövisiidi maksumuseks Antarktikasse on kavandatud 12 000 eurot ning riigipea naaseb kodumaale 31. jaanuaril.