INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, kui aktiivsed olid möödunud nädalal laiali läinud riigikogu koosseisu liikmed!

Riigikogu kantselei korjab saadikute kohta erinevat statistikat. Aru antakse välislähetuses viibitud päevade, sõnavõttude, istungitel osalemise ja muu kohta.

Tihtipeale küsitava põhjendatusega kuluhüvitiste kohta annab riigikogu kantselei aru märtsis. Nii kaua, enne valimisi, on mõistlik üle vaadata, kuidas on tööd teinud viimasesse riigikogusse valitud rahvaesindajad.

Tähele tuleb panna ka seda, et osa koosseisu lõpus ametis olnud rahvaesindajatest asus oma kohale riigikogus hiljem, asendusliikmena pärast koosseisu kokkutulemist. Ka oleks vaja silmas pidada seda, et välislähetustesse määramine sõltub suuresti sellest, millises komisjonis riigikogu liige on - väliskomisjoni liikmed peavad tööreise ette võtma märksa rohkem kui näiteks maaelukomisjoni liikmed.