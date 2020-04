INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Kolm põhjust, miks Tartus asuv Riia ring on Eesti kõige ohtlikum ristmik ja üks põhjus, miks Tammsaare tee on veel ohtlikum

Eelmise nädal lõpus andis Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) teada, et juba kolmandat aastat järjest on Tartus asuv Riia ringtee Eesti kõige liiklusohtlikum ristmik, kus ka vaatamata eriolukorrale liiklusõnnetuste arv ei olnud vähenenud. Ent miks?

LKF-i kahjuennetuse valdkonna juht Külli Reimets selgitab, et Riia ringile koondub nii kohalik liiklus Tartust kui transiitliiklus Põhja-Eesti ja Kagu-Eesti suunal.

Möödunud aastal olid Riia ringi liiklusõnnetustest 63 protsenti tagant otsasõidud ning viiendik oli kokkupõrkeid ristuval teel liiklejaga ehk teisisõnu eirati teise sõiduki eesõigust.

„Nii tagant otsasõitude kui eesõiguse eiramise suur osakaal viitab sellele, et ristmikul on probleeme läbilaskevõimega. Eesti ristmikel keskmiselt oli mullu tagant otsasõite 47 protsenti, kokkupõrked ristuval teel liiklejaga 17 protsenti ja õnnetusi reastumisel 16 protsenti,“ selgitas Reimets.

Tartu politseijaoskonna üleminspektor Taivo Rosi sõnul on ringristmikud liiklejatele üks suuremaid peavalusid. "Ringristmikel tihti ei osata liigelda. Riia ring Tartus oma suure liiklustihedusega ning sagedaste plekimõlkimistega on selle tõestuseks," sõnab ta.

Õnneks on valdav enamus sel ringil juhtuvatest õnnetustest just nimelt plekimõlkimised ning raskete tagajärgedega õnnetusi juhtub seal harva.

Kolm põhilist probleemi

Riia ringil on probleemiks tähelepanematus. "Selle pärast toimuvad seal tagant otsasõidud, ringristmikule sõites ei varuta piisavalt aega, vaid nõelutakse kiirendusega teistele sõidukitele ette. Samuti on probleeme reastumisega, ei jälgita märke, et millisest reast ja kuhu on lubatud maha pöörata," kommenteerib Rosi.

Ringtee ehitus on taoline, et sinna saab siseneda suurima lubatud kiirusega ja erilisi takistusi ületamata. See on ka Rosi sõnul peamine põhjus, miks üks auto ringil teisele tagant sisse sõidab.

Veel lisab ta, et Tallinna suunalt ja Tartu kesklinna poolt ringile lähenedes on vahetult enne ringteed ka ülekäigurada, mis tõenäoliselt võtab juhtidelt osa tähelepanust."Kui nüüd keskmise sõidukijuhi vaatenurgast selgitada, siis pöörates tähelepanu kergliiklejatele ja samaaegselt jälgida ringteel olevat liiklust võibki ees sõitev auto jääda kahe silma vahele ning tagant otsasõidu situatsioon on kiire tulema," sõnab Rosi.