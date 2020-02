INTERAKTIIVNE GRAAFIK JA VIDEO | Öine laevahukk: teatele uppumisest reageeriti suurte jõududega. Meremehed õnnestus päästa tänu koostööle

PPAst öeldi Delfile, et eile hilisõhtul kell 23.40 edastati kalalaevalt raadio teel abipalve ja laeva asukoha koordinaadid. PPA merevalvekeskus võttis laevaga ühendust ning selgitas välja, et laeval oli tehniline rike ning selle kaks sektsiooni olid täitunud veega. Laev triivis, mõne aja pärast kadus pardal elekter ning sündmus eskaleerus merepäästeoperatsiooniks.



Tegu oli Vene lipu all sõitnud 21meetrise kalatraaleriga Pongoma, mis alustas oma teekonda Leningradi oblastist Primorski sadamast.

Merevalvekeskus alarmeeris Eesti ja Soome laevastikku ja lennusalka ning võttis ühendust läheduses liikuvate laevadega. Uppunud laeval oli olemas päästeparv ja kõigile meekonnaliikmetele päästeülikonnad.

Esimesena jõudis kohale Libeeria lipu all sõitev tanker, mille meeskond avastas veest päästeparve. Parves olnud inimesed aidati pardale, neist kaks olid viga saanud.

Soome kopteriga toimetati kaks abivajajat Helsingisse haiglasse. PPA lennusalga kopter toimetas ülejäänud viis inimest tervisekontrolliks PERHi. Tegemist oli Vene Föderatsiooni kodanikega.

Juhtunu täpsemate põhjuste kohta veel vastuseid pole. Veeteede Ameti pressiesindaja Madle Puusepp sõnas Delfile, et vastavalt protseduuridele teavitas Veeteede Ameti VTS valveoperaator asjaomaseid asutusi ja määratud isikuid. "Kuna laev uppus Soome majandusvööndis, asub tõenäoliselt ohutusjuurdlust juhtima Soome koostöös Venemaaga, kelle lipu all uppunud laev sõitis. Edasiste toimingute läbiviimiseks on Eesti Ohutusjuurdluskeskus kontaktis Soome ohutusjuurdluskeskusega. Veeteede Amet on omalt poolt valmis aitama kaasa ja jagama olemasolevat informatsiooni juurdluse läbiviimisel."