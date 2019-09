INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Idapiirist jääb alles vaid tara, tehnoloogiline lahendus jääb tulevikku

Riigikontroll andis tänavu kevadel teada, et idapiiri väljaehitamine võib minna oodatust kallimaks (toona planeeriti piiri väljaehituseks 320 miljonit eurot). Näiteks toodi auditis välja, et projekti hind võinuks kerkida hangete venimise, alapakkumise ja ehitusvigade tõttu. Anti soovitus piiriprojekt uuesti lahti võtta ning kalkuleerida uuesti selleks kuluvad summad.

Seoses riigi vajadusega oma kulusid kärpida siseminister Mart Helme eestvedamisel seda tehtigi. Möödunud nädalal anti teada, et idapiiri hind saab olema 130,5 miljonit eurot. Esialgsest projektist jäeti kulude kärpimiseks ära loomatõkkeaed, liivariba, patrullrada tehakse osaliselt kitsam ning mis kõige tähtsam - valvekaamerate paigaldamine jääb ootama tulevikku, kuid postid kaameratele ehitatakse siiski varakult valmis.

Helme avaldas lootust, et tehnoloogilisi vahendeid, seirekaameraid ja droone, saab hankida Euroopa liidu vahenditest. Lisaks tõi ta välja, et mõne aasta pärast on nii võimalik piirile hankida moodsamat tehnikat, kui see hetkel võimalik oleks.

Politsei- ja piirivalveamet on varasemalt olnud seisukohal, et kõige kriitilisema tähtsusega osa piirist on justnimelt tehnoloogilised vahendid. "Piirivalvurid on kui indiaanlastest jäljekütid, kes peavad illegaalid tabama. Taktikat piiril tuleb muuta. Piiripatrull peab saama kaamerate abil ülevaate toimuvast," väljendas PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev mais.

Siseministeeriumi piirivalvepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi kommenteeris, et veel on vara pakkuda summasid, mis võivad tulevikus paigaldamata jäänud kaameratele kuluda, sest planeerimisel on uus seirelahendus.