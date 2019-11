Integratsiooni Sihtasutuse juht Irene Käosaar selgitas sõna „tibla” tähendust ja rääkis eesti laste diskrimineerimisest

Küsimusele, miks on narvalastele eesti keelt vaja, vastas Käosaar, et kui rääkida noortest, siis on selge, et nad tahavad õppida, töötada ja rohkem teenida. Vanemate inimeste kohta ütleb Käosaar, et talle tundub, et inimesed tahavad olla osa Eesti ühiskonnast, mõista rohkem, mis riigis toimub ja tunda end kindlamalt.

Käosaar ütleb, et ka talle ei meeldi sõna integratsioon. See võib olla Eesti võimude 1990. aastate integratsioonipoliitika tagajärg. Inimesed tundsid siis riigi karme nõudmisi. Pead ära õppima keele, pead saama kodakondsuse, pead saama Eesti ühiskonna osaks jne.

Eestlased peaksid lõimunud ühiskonna loomiseks toeks olema. Kui räägitakse vigases eesti keeles ja aktsendiga, ei tohi vene või inglise keelele üle minna, tuleb inimest toetada. Üldiselt on vaja avatust, positiivsust, mitmekultuurilisuse ja mitmekeelsuse austamist.

„Loomulikult tuleb kontrollida oma väljaütlemisi. Sõnal on suur jõud. Praegu räägitakse palju Urmas Reitelmannist. Ma isegi ei hakka tema väljendit kordama, keel ei paindu selleks. See on just see, mis selgelt ei aita ühiskonna lõimumisele kaasa,” ütleb Käosaar.

Küsimusele, miks on Reitelmann endiselt poliitikas, vastas Käosaar: „See on poliitika. Sellepärast see paljudele ei meeldigi. Mul on kahju, et ta endiselt poliitikaga tegeleb. Poliitikud peavad eriti oma väljaütlemisi jälgima. Tavalised inimesed baaris võivad endale lubada ühe ja teise väljaütlemist ja sinna see ka jääb. Aga kui poliitik midagi ütleb, mäletatakse seda veel kaua. Poliitiline kultuur on valdkond, mida me peame loomulikult parandama.”

Käosaarelt küsiti, mida tähendab sõna „tibla”.

„Ma isegi ei tea, kuidas seda tõlkida. Selles sõnas on palju negatiivset. See tuleb nõukogude ajast, kui venekeelseid seostati okupatsiooniga. Pluss, see tähendab, et venekeelne inimene on ebakultuurne, agressiivne, rumal, Eesti vastu,” vastas Käosaar.

Kas nii saab nimetada ainult venelasi?

„Jah, näiteks inglast nii ei kutsuta. Ausalt öeldes ei ole ma ammu kuulnud, et seda sõna oleks kasutatud. See väljend sureb välja, see on möödunud sajandist,” ütleb Käosaar.

Küsiti ka Jürgen Ligi ütluse kohta, et Jevgeni Ossinovski on immigrandi poeg.