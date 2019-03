Instagrami-kaklus ja rivaalitsemine europarlamendis! Kaja Kallase meelestatus Yana Toomi osas pole alati nii positiivne olnud

Mullu septembrikuus kiskusid Yana ja Kaja tüli sotsiaalmeediaplatvormil Instagam, kus Kallas kritiseeris Keskerakonna esimeest ja Eesti peaministrit Jüri Ratast. "Eile esinesin Dubai liidritele. Huvitav oli, et neile esines ka president, aga mitte peaminister, sest kutsujatel oli kahtlus, kas peaministri inglise keel veab välja," kirjutas Kallas.

Toomi reaktsioon oli kriitiline. "Hea Kaja, ma ei usu oma silmi - peaminister on valimistel oponent, aga kas see saabki olema poleemika tase? Et just kui keelt ei valda? (Mis muideks ei vasta ka tõele) Lapsik."

2018. aasta oktoobrikuus oli Toomil ja Kallasel jälle kana kitkuda. ETV saates "Esimene stuudio" sõnas Yana Toom, et on pettunud Kaja Kallases, kes käitub Eestis teistmoodi kui Brüsselis.

Toona sõnas Toom, et Eesti poliitikas on erinevalt Euroopa Parlamendist toksilisem õhkkond, mille ilmekaks näiteks olevat Kaja Kallase muutumine inimesena.

"Me saime Kajaga Euroopa Parlamendis väga hästi läbi. Me istusime kõrvalruumides ja tegime koostööd. Aga nüüd ma loen lehest, et Kaja sõnul ajavat Yana Toom Kremli asja. Halloo, Kaja, kuidas sa nii ruttu unustasid, mis on poliitiline kultuur?!"