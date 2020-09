Inspektsioon: Helmel polnud õigust Freeh dokumentide salastamiseks, avaldamiseks on aega kolm nädalat

“Samuti on kahtlane, et ärisaladuse piirangut saaks seada sellistele lepingulisadele nagu Declaration of Interest ja Invitation to submit a tender. Lisa pealkirjaga Estonia Packet sisaldab nt Louis J. Freeh osas tavapärast tutvustavat infot, sh tema eelnevaid ametikohti, mis on kõigile avalikke otsingumootoreid kasutades väga lihtsalt leitavad andmed. Ärisaladuseks ei liigitu aga üldiselt teadaolevad ega avalikest andmetest tuletatavad asjaolud, samuti erinevatest registritest ja avalikest andmekogudest kättesaadavad andmed.”

AKI otsuses nenditakse, et lepingus või mõnes selle lisas võib sisalduda üksikuid lauseid või lauselõike, mida saab pidada ärisaladuseks. “Vaadates aga kogu teavet, saab see olla väga väheses osas ning suurem osa lepingust ja selle lisadest tuleks lugeda avalikuks ja teabenõudjale väljastada.”

Advokaat Mari Männiko tõi välja, et muuhulgas peab rahandusministeerium ärisaladuseks seda, kui suur oleks Freeh boonus eduka töö puhul. “Arvestades, et ka võimalikku edukustasu makstakse riigieelarvelistest vahenditest, siis ei võimalda avaliku teabe seadus sellist infot asutusesiseseks kasutamiseks tunnistada.”

Järgmiseks analüüsis inspektsioon rahandusministeeriumi käitumist teabenõudele vastamata jätmisel. “Taunimist väärib asjaolu, et teabenõudja on pidanud korduvalt paluma teabenõude täitmist enne kui on saanud sellele keelduva vastuse,” seisab paberil. Seal lisatakse, et rahandusministeerium pidanuks eraldi arvestama asjaoluga, et tegemist on avalikkusele suurt huvi pakkuva teabega seoses riigi raha kasutamisega.