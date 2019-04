Inimõiguste keskus Põlluaasale: me ei ole opositsioonierakond, inimõiguste ründamine on endale jalga tulistamine

Põlluaas ütles eile õhtul eetris olnud saates, et kuna Inimõiguste keskus toetab pagulasi, tuleks nende rahastamise vajadust tõsiselt kaaluda. "Kui me vaatame, kust need rahad tulevad, siis hasartmängu nõukogust ja mitmelt poolt mujalt, millel üldse mingit põhikirjalist õigust ei ole selliseid ühinguid toetada." Seejärel sõnas Põlluaas, et seni on need olnud sotside haldusalas ning viitas korruptsioonile.

Põlluaasa väidete vastuseks kirjutas keskus oma Facebooki lehele: "Eesti Inimõiguste Keskuse missioon on seista selle eest, et igaühe inimõigused on Eestis kaitstud. Selle saavutamiseks teeme ühe osana oma tegevusest koostööd ÜRO Pagulasametiga, et aidata tagada kvaliteetset ja kiiret varjupaigamenetlust. Nii saavad varjupaiga need, kes seda tegelikult väärivad. Seda tööd ei rahasta Eesti riik erinevalt ETV saates väidetule, kuigi võiks.

Me ei ole opositsioonierakond. Teeme nii hästi kui oskame sadade inimeste rahalise ja vabatahtliku panuse toel oma igapäevast tööd Eesti põhiseaduse ja universaalsete inimõigusnormide kaitsel. Inimõigusorganisatsiooni ründamine on enesele jalga tulistamine, sest inimõigused kaitsevad meie kõigi vabadusi ja võimalusi."