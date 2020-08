Valgevene siseministeerium ja sotsiaalministeerium tõrjuvad üleilmsete inimõigusorganisatsioonide väiteid, et protestide ajal said inimesed viga, üks lausa suri.

“Meil on infot, et inimesed said vigastada ning üks surma,” kinnitas Strižak. “Vähemalt üks inimene suri. See on ka fotodele jäädvustatud. Noor tätoveeritud mees murul lamamas.