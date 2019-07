Inimesed kipuvad politseile valetama, et varjata purjuspäi kaotatud esemeid

Üldjuhul on valeütluste andjate puhul tegemist varasemalt kriminaalkorras karistamata inimestega, kel kokkupuuteid politseiga vähe ning kes seetõttu võivad arvata, et valeütluste andmine ei tule kunagi välja. Siiski tehakse kõik, et leida täiendavaid tõendeid sõnadele.

Paraku tuleb ette ka olukordi, kus on ühe inimese sõna teise sõna vastu. Kallas selgitas, et kõrvaldamata kahtlused tõlgendatakse kahtlustava kasuks. Peale selle on Eestis kõrge tõendamislävi ja süüdimõistmiseks on vaja koguda täiendavaid tõendeid, et tunnistaja ütlused on usaldusväärsed.