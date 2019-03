Inimesed harrastavad aina enam tervisesporti, kuid Eesti mees läheb aina rasvasemaks

Oma praegust füüsilist vormi ja kehalist võimekust hindas heaks või väga heaks kolmandik vastanutest, 15% aga halvaks või väga halvaks. Kümne aasta jooksul on halva füüsilise vormiga vastanute osakaal mõnevõrra suurenenud. Muutus on märgatav eelkõige meestel – halb füüsiline vorm oli 2008. aastal 10% ja 2018. aastal 16% meestest.

Samuti tehakse järjest enam tööd, mis nõuab vaid väga väikest füüsilist pingutust: kui 2008. aastal oli selliseid vastajaid 36% , siis 2018. aastal 43%.

Vähemalt poole tunni vältel harrastab tervisesporti igapäevaselt 7% vastanutest. Enamik ehk ligi pooled vastanutest teevad tervisesporti vähemalt korra nädalas. Neljandik eestimaalastest tervisesporti ei harrasta, kuid nende osakaal on aasta-aastalt vähenenud – 2008. aastal ei tegelenud tervisespordiga kolmandik inimestest.

Kõigist vastanutest oli normaalkaalus 47% (38% meestest ja 53% naistest).

Liigse kehakaaluga oli kokku 61% meestest ja 44% naistest, seejuures rasvunud (kehamassiindeks ≥30) on 21% meestest (2008. a 17,5%) ning 18% naistest (2008. a 18%).

Kõige rohkem on rasvunud inimesi alla 470-eurose kuusissetulekuga inimeste seas (20,3%), kõige vähem üle 1155-eurose sissetulekuga inimeste seas (15,7%). Inimesed maapiirkondades (21,3%) on rohkem rasvunud kui inimesed Tallinnas (15%). Vallalised inimesed on saledamad, lahutatud inimeste seas on rasvunud 21,9% inimesi.

Ligi 19% ülekaalulistest või rasvunud vastanutest oli saanud arstilt soovituse toitumisharjumuste muutmiseks.