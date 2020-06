Ingrid Veidenberg lahkub LP-st ja annab teatepulga üle Kerttu Passile

„On aeg lennutada Kroonika raketina orbiidile ja lisada legendaarsele ajakirjale ning veebikeskkonnale ka digimaailma piiritud võimalused,“ sõnas Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald.

Ingrid Veidenberg asus Kroonika peatoimetajaks läinud aasta veebruaris ja minnes vastu suurtele kasvuplaanidele ning digipöördele, keskendub ta alates augustist ainult ühele väljaandele. „Kroonikal on potentsiaali tõusta veelgi suuremaks - meie võimalused ei ole kaugeltki kasutatud. Pooleteise aastaga oleme astunud märkimisväärse sammu digipöörde suunas, aga suur töö seisab veel ees. Kroonika saab kiidelda Eesti ühe professionaalsema toimetusega, mille ajakirjanikud tunnevad Eesti seltskonnaelu ning meelelahutusmaailma läbi ja lõhki. Ent võrreldes 24 aasta taguse ajaga, mil Kroonika alustas, on meedia muutunud kordi mitmekülgsemaks ja nõudlikumaks. Et kiires arengus Kroonikale väärilist sammu pidada, pean tegema valiku kahe väljaande vahel. Pea kaheksa ilmumisaastaga on LP-st saanud Eesti armastatuim nädalalõpuväljaanne - olen andnud selle arengusse oma oskused ja hinge ning lasen ta nüüd vabaks. Tugev ja terviklik LP lendab kõrgelt ka minuta. Alates augustist on minu väljakutse, vastutus ja kirg Kroonika senisest veelgi kõrgem lennukaar. Annan selleks oma parima,“ ütles Ingrid Veidenberg.

„Kui kasutada sporditermineid, siis on mul suur au ja õnn võtta pea kaheksa aastat LP-d juhtinud Ingrid Veidenbergilt teatepulk üle hetkel, mil rohkelt lugejarekordeid püstitanud väljaanne on jooksurivi eesotsas. Minu ülesanne on LP-d seal hoida, anda uute rubriikide ja persoonidega juurde hoogu ja värskust,“ kommenteeris LP tulevane peatoimetaja Kerttu Pass.

Nädalalehte LP jäävad alles kõik senised populaarsed rubriigid - pikk intervjuu tuntud persooniga, Andrus Kivirähki kolumn, Eesti Päevalehe fotograafide võrratud pildireportaažid, päevakajalised ja minevikku vaatavad lood ning moe-, toidu-, tervise-, kodu jm rubriigid. Et reedel ilmuv nädalalõpuleht on ühisväljaanne Eesti Päevalehega, siis toetavad kolleegid LP-d mõtlemapanevate arvamuskülgede, intrigeerivate poliitika- ja majandusuudiste, pikkade kultuurilugude ning põnevate spordiülevaadetega.