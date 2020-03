Info Võru võimalikest nakatunutest ei ole veel linnani jõudnud

Artikli juhtlõiku muudetud - algselt oli seal ekslikult kirjas, et osad Võru proovid on osutunud tõeks - sellele aga kinnitust ei ole.

"Mina olen inimestelt küsinud, kellelt eile proove võeti – ei ole vastuseid tulnud," ütles Allas Delfile. Lähtuvalt sellest korrigeeritakse Võrus ka meetmeid - kui kahtlus peaks tõeks osutuma, on põhjust ehk ka lasteaiad sulgeda.

"Võrus on olukord väga normaalne, kõigepealt ootamegi selle (info peol käinud proovide kohta) ära, millised tulemused on ja sellest lähtuvalt tegutseme," ütles Allas.

"Kas mingid lasteaiad taas avame ja mis mahus, see sõltub sellest, kas tegemist oli koroonaviirusega," ütles Allas.

Kuivõrd Võrus oli suur kahtlus, et koroona võis levida ligi 100 inimest koondanud sünnipäevapeol, misjärel on kümmekond inimest jäänud haigeks, on Võrus hetkel lasteaiad suletud.

"Kui see kahtlus kummutatakse, hakkame mõtlema, kuidas lasteaiateenust edasi pakkuda nõnda, et see võimalikult vähe teisi ohustaks. Mõtleme väiksemate rühmade peale, eraldi sissepääsude peale. Lasteaia juhid on majja kutsutud ja töötame plaani välja," selgitas Allas.

Valitsus on võtnud seoses eriolukorraga vastu otsuse sulgeda koolid, kuid mitte lasteaiad. Haridusministeerium saatis omavalitsustele kirja, et lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt, kuid sellegipoolest kutsub ministeerium üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.