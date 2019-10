Indrek Teder apteegireformi peatamisest: ka demokraatias räägib raha

Sellel nädalal sai teatavaks, et Isamaa, EKRE ja Keskerakonna valitsus on otsustanud viis aastat ette valmistatud apteegireformi peatada ja avada eelnõu uuesti aruteludeks. See tähendab, et plaanitud kujul apteegireformi ei tule. Apteegireformi mõte oli lahutada ravimite jae- ja hulgimüük, milleks apteekide omamise õigus oli kavas jätta ainult proviisoritele.

Oktoobri lõpus sai teatavaks, et ravimiärimees Margus Linnamäe äripartner Ivar Vendelin on Keskerakonnale annetanud 100 000 eurot. Ennast poliitikakauge inimesena iseloomustanud Vendelin märkis, et tegi annetuse „emotsiooni pealt” ja protesti märgiks kriitikale, mis Jüri Ratasele pärast võimuliidu saamist osaks saanud. Margus Linnamäele kuuluval Magnumil on Eesti ravimiturul kõige suurem osa, mis jaguneb mitme keti (Apotheka, Südameapteek, Terve Pere) vahel. Samuti tegutsevad Eesti turul Soome omanikega Tamro Benu apteegikett ning Maxima omanikeringiga Euroapteek. Margus Linnamäe on varem toetanud Isamaad ja on ka Isamaa erakonna liige.

Keskerakonna sotsiaalminister Tanel Kiik on varem kinnitanud, et apteegireform tuleb, et see on vältimatu ja vajalik. Nüüd on Kiik surve all, sest koalitsioonis langenud otsus pole tema argumentidega arvestanud. Tanel Kiik räägib apteegireformi põhjalaskmisest ja muudest aktuaalsetest poliitilistest küsimusest homme kell 12 algavas otsesaates.