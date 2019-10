Indrek Saare sõnul pole sotsidel tarvis igal teemal sõna võtta ja reitingu kasvatamiseks aega on

Ehkki septembrikuuga algas uus poliithooaeg, on sotsid olnud avalikkuses pildil üsna vähe. Delfis ja Eesti Päevalehe pealkirjades on Indrek Saare nime kohanud kahe kuu jooksul vähem kui kümnel korral ja ka SDE ise on uudistest läbi käinud vähem kui viiel korral.

Indrek Saar kinnitab, et sotsid avaldavad oma seisukohti, ent iseküsimus on, kas sõna peab võtma kõigil teemadel. Üks oluline teema, millega sotsid Saare sõnul praegu tegelevad, on riigieelarve. "Üritame aru saada, mida see valitsuskoalitsioon sinna sisse on kirjutanud ja teeme kindlasti oma ettepanekud, mismoodi seda paremaks muuta," sõnas Saar ja lisas, et oma eelarvekärped on valitsus teinud justnimelt sotsiaalpoliitika, maaelu ja teaduse arvelt.

Sotside pidevalt languses olnud toetuse kohta ütles Saar, et see pole olnud midagi dramaatilist ja üldjoontes on erakonna reiting püsinud stabiilsena. "Kui sotsidel olid erakonna esimehe valimised, siis me selle teemaga olime rohkem pildis ja oli ka väike tõus reitingus. Nüüd on see taandunud ja keskmisena seal, kus see oli riigikogu valimiste ajal," sõnas Saar.

Sotside esimees ütles ka, et kõrge toetus on erakonnale eelkõige vajalik selleks, et teha valimistel võimalikult hea tulemus, aga praegu on järgmiste valimisteni, milleks on kohalikud valimised aastal 2021, kaks aastat aega. "Kaks aastat on pikk aeg ja selle ajaga jõuavad reitingud olulisel määral muutuda," sõnas Saar.