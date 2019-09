Indrek Saar valitsuse plaanide kitsaskohast: omastehoolduse probleemi lahendamisest pole kuulda ei kippu ega kõppu

"2020. aastaks prognoositud 2,2-protsendiline majanduskasv paneb valitsusele selge kohustuse täita ühiskonnale antud lubadused ja varasemad kokkulepped," märgib Saar Delfile antud kommentaaris.

Sotsiaaldemokraadid ootavad läinud aasta lõpus sõlmitud teadusleppe täitmist ja haridusvaldkonna paremat rahastamist ehk õpetajate ja lasteaiaõpetajate palgatõusu jätkuvat tõusu uuel aastal. "Rahandusministeeriumi prognoos ütleb, et 2023. aastal saab Eestis keskmine palk olema 1719 eurot. Oleme seadnud eesmärgiks, et õpetajate alampalk peab olema võrdne keskmise palgaga ja õpetaja keskmine palk moodustama 120 protsenti keskmisest palgast," sõnab ta. "Et nelja aastaga jõuaks õpetaja miinimumpalk keskmise palgani, peab see 2023. aastaks kerkima järk-järgult ja kokku 500 euro võrra."

Saar viitab ka unustatud teemale. "Kui erakorralisest pensionitõusust on mitmed ministrid viimastel kuudel poole suuga juttu teinud, siis enne valimisi teravalt ülevalt olnud omastehoolduse probleemi lahendamisest pole kuulda ei kippu ega kõppu," selgitab ta. "39 euro suurune keskmise pensioni kasv ei aita neid väärikas eas inimesi, kes enam iseseisvalt oma kodus toime ei tule. Prognoositav 8-protsendiline pensionitõus katab vaevalt kinni hinnatõusud, kui sedagi."

Saar rõhutab, et valitsus peab asuma tööle ja välja käidud lubadused teoks tegema. "Majanduskasvu kõrval olgu ministritele toeks ka Mart Helme aastatagune väide, et 500 miljoni euro eelarvest leidmine pole probleem."

Rahandusministeeriumi prognoosist saab pikemalt lugeda SIIT.