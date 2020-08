Indrek Saar: vaba ajakirjandus vajab kaitset ja vastuseid

"Eile oli sõna- ja meediavabaduse koha pealt must päev. Rahandusminister teatas ülbelt, et ta ignoreerib ühe väljaande ajakirjanikke ja nende küsimusi, millele järgnes peaminister Jüri Ratase vaikiv heakskiit. Valitsuse pressikonverentsile akrediteeritud meediakanali esindaja boikoteerimine on sügavalt ebademokraatlik ja lubamatu. Martin Helme on oma kalduvust meedia suukorvistamiseks demonstreerinud ka varem, aga on ülimalt kahetsusväärne, et valitsusjuht sellele sisuliselt kaasa noogutas ja ministrit korrale ei kutsunud," märkis Saar.

Valitsus ei tohi endale lubada ajakirjanduse naeruvääristamist ja takistada nende tööd inimeste informeerimisel.

Sotsiaaldemokraadid ei kavatse Saare sõnul pressivabaduse piiramisega leppida. "Panin riigikogu liikmena Helmele teele kirjaliku küsimuse raames rea ajakirjanduse poolt esitatud ja vastamata küsimusi seoses küsitava õgusabikokkuleppega USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan, millele rahandusminister on kohustatud kümne päeva jooksul vastama. Ühtpidi on see solidaarsuse märk vaba ajakirjandusega, mis ehmataval kombel vajab tänases Eestis kaitset. Teisalt loodame, et Helme vastused aitavad ajakirjanikel paremini oma tööd teha ning valitsuse tegevust ja otsuseid avalikustada," rääkis Saar.

Kui Helme või mõni teine minister ajakirjanduse boikoteerimisega jätkab, siis on sotsiaaldemokraadid valmis ka edaspidi meedia küsimusi vahendama. Riigikogu saadikute küsimustele mittevastamise puhul on üheselt tegu seaduserikkumisega, lisas ta.

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohaselt peab riigikogu esimees esitama riigikogu liikme kirjaliku küsimuse viivitamatult ministrile. Riigikogu esimehe kohustuste hulka kuulub ka seismine selle eest, et ministri kirjalik vastus küsijani jõuaks.