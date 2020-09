Indrek Saar: vaatamata enneolematult suurele mahule vaatab eelarve viiruse teisest lainest mööda

„On erakordne aeg, koroonaaeg ja erakordne on ka eelarve. Uue eelarve maht on tänu ulatuslikule laenuvõtmisele ja eurorahale muljetavaldav. Eesti riigi järsult suurenev võlakoormus nõuab nii valitsuselt kui riigikogult suurt vastutustundlikkust, tarku ning ka tulevikku vaatavaid otsuseid,“ ütles Saar.

Tänu hoogsalt kasvanud eelarve kulude poolele olid valitsuse käed Saare sõnul palju vabamad käed kui varasematel aastatel. „Ometi unustasid ministrid end Stenbocki maja müüride vahele ja vaatasid raha jagades mööda ühiskonna suurimast väljakutsest - koroonaviirusest. Kahjuks on tehtud nägu, nagu viiruse teist lainet ei oleks, rääkimata sellest, et valmis tuleks olla ka kolmandaks laineks,“ lausus Saar. „Eelarve ei paku lahendusi, kuidas pandeemiaga tulemuslikult nüüd ja kohe võidelda. Uued haiglaruumid on vajalikud, aga need ei valmi lähiajal ja esmalt peab tegema kõik selleks, et viirus ei viiks meid haiglasse.“

Saare väitel on ääretult oluline, et inimesed ei läheks praegu haigena tööle, ometi ei leia eelarvest sentigi esimeste haiguspäevade hüvitamiseks. „Heldem haiguspäevade hüvitamine tagab, et nakatunud inimesed ei käiks tõbistena tööl ega levitaks haigust,“ lisas Saar, tsiteerides ametiühingute seisukohta: „Viiruse kontrolli all hoidmine on töökohtade säilimise peamine eeldus, mistõttu tuleb maksimaalselt vähendada riski, et töötajad haigusnähtudega tööle tulevad.“

Saare sõnul näib Eesti Pank tööpuuduse kasvu ja koondatud inimeste pärast rohkem muretsevat kui valitsus. „Löögi all on täna need sektorid, kus teenitakse väiksemat töötasu. Eesti Pank leidis äsja, et valitsus peaks pöörama suuremat tähelepanu sellele, et riigi turvavõrk oleks töö kaotanud inimeste jaoks piisav. Loodan, et ehk siiski leiab eelarvest midagigi, mis pakuks kriisis kannatada saanud inimestele täiendavat kaitset,“ lausus Saar.

Sotsiaaldemokraatide liider avaldas kahetsust selle üle, et valitsus ei ole välja pakkunud suurt ideed ega rohepöörde lahendust ning ei tegele regionaalsete lõhede vähendamisega.„Eelarves on enneolematu hulk raha, mis annaks võimaluse teha midagi tõeliselt head ja pöördelist nii Eesti arengu ja Eesti inimeste, aga ka kogu planeedi hüvanguks. Võimalik on anda majandusele uus käik, muuta majanduse struktuuri. Ambitsioonikat, tulevikku suunatud suurt asja me sealt aga ei leia,“ tõdes Saar.