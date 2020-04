Indrek Saar: ühiskond väärib ausat parlamentaarset arutelu selle üle, kuidas pöörduda tagasi tavapärase elu juurde

Ratas tutvustaks sellel istungil eriolukorra juhina riigikogule, aga ka avalikkusele valitsuse väljumisstrateegiat ning vastaks riigikogu liikmete küsimustele.

“Eesti ühiskond väärib ausat parlamentaarset debatti selle üle, kuidas pöörduda tagasi tavapärase elu juurde. Kriis ja selle ületamine on liialt tõsine asi, et mängida kaasamist või siis ülbitseda, nagu seda tegi neljapäeval Mart Helme, kuulutades, et väljumise detailid on valitsuse rida,“ märkis Saar.

Tema sõnul võiks uuel nädalal kokku kutsutav istung sarnaneda 12. märtsi omaga, mil peaminister Jüri Ratas esines riigikogu ees poliitilise avaldusega ning tutvustas valitsuse eesmärke ja seniseid tegevusi koroonapandeemia piiramiseks Eestis.

„See arutelu suurendas ühiskonnas usaldust ning konsolideeris ohtliku viirusega võitlema. Nüüd oleme jõudmas punkti, kus saab rääkida plaanidest, kuidas pöörduda tagasi tavapärase elukorralduse juurde ning millal asuda kehtestatud piiranguid tühistama,“ selgitas Saar.

Samas tekitab piirangutest loobumine ebakindlust ja muret paljudele eakatele, teistele riskirühma kuulujatele ning nende lähedastele, sest pole veel vaktsiini ega tõhusat ravi.

„Neid hirme on võimalik hajutada demokraatliku parlamentaarse protsessi käigus, kus saab tutvustada valitsuse plaane ning nende aluseks olnud kaalutlusi ning vastata ühiskonnas kerkinud küsimustele,“ kirjutas Saar Põlluaasale ja Ratasele. „Ausad selgitused ja avalik arutelu on parim viis säilitada üksmeelt ja usaldust sel meie riigi jaoks raskel ajal.“

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!