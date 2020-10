Indrek Saar teeb sotsiaaldemokraatide volikogule ettepaneku toetada samast soost inimeste vahelist abielu

Saar ütles, et sotsiaaldemokraatide alusväärtused on alati olnud tolerantsus, hoolivus ja avatus, kuid viimased poolteist aastat on need väärtused Eestis olnud tõsises ohus.

"Äärmuslaste valitsusse pääsemine, valitsuse sammud vähemuste õiguste piiramisel ja valitsusliikmete viha õhutavad avaldused seavad ohtu tuhandete Eesti inimeste ja nende perede turvatunde ning riivavad lubamatult nende väärikust. Seetõttu tuleb neil, kes seisavad vaba ühiskonna ja kõigi võrdsete õiguste eest, seista veelgi jõulisemalt ja selgemalt oma väärtuste ja põhimõtete eest," kirjutas Saar pöördumises volikogule.

Saar tänas Noori Sotsiaaldemokraate nende selge seisukoha eest ja avaldas arvamust, et erakonnal on aeg järgida noorte eeskuju. "Oleme võrdsete õiguste eest seismisel Eestis alati olnud eesliinil, algatasime 2014. aastal kooseluseaduse ja oleme pidevalt seisnud selle seaduse rakendusaktide vastuvõtmise eest. Samuti tunnustan Rohelisi ja Eesti 200 selgete seisukohtade ja initsiatiivi eest. Diskrimineerimise ja vaenu õhutamise vastu võitlemisel – sealhulgas abieluvõrdsuse saavutamisel – on kõik avatust ja vabadust toetavad jõud poliitikas ja väljaspool poliitikat liitlased. Meid seob ühine eesmärk," märkis sotsiaaldemokraatide esimees.

Ta rõhutas, et selleks, et erakonna algatus ei piirduks kõlavate deklaratsiooniga, vaid tooks kaasa tegelikud muutused, peavad nad saavutama veelgi laialdasema ühiskondliku toetuse. "Uuringute kohaselt on täna valmis abieluvõrdsuse põhimõttele toetust väljendama umbkaudu 40 protsenti Eesti inimestest. Olen veendunud, et meie potentsiaalseid liitlasi antud eesmärgi poole liikumisel on tunduvalt rohkem."

Saar leidis, et seetõttu on oluline, kuidas räägitakse inimestega, kes hetkel veel kõhklevad või sel teemal arutledes end ebamugavalt tunnevad. "Me ei tohi neid hukka mõista, häbistada ega naeruvääristada. Peame kannatlikult, ausalt ja argumenteeritult selgitama, miks võrdsed õigused on kogu ühiskonnale olulised ja miks samast soost paaride teistega võrdsed õigused ei kahjusta kellegi olemasolevaid õigusi ega perekonnaõnne. Kõik väärivad armastust," sõnas Saar.