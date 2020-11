Indrek Saar: täna on Eesti jaoks kurb päev, siseminister Mart Helme häbistas meid kogu maailma ees

Mart Helme hinnangul valis Joe Bideni Ameerika presidendiks süvariik. "Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles siseminister raadiosaates "Räägime asjast".

Indrek Saar sõnab Delfile, et EKRE on võtnud eesmärgiks meie liitlastega lõplikult tülli minna. "Samal ajal kui meie president ja peaminister õnnitlevad tulevast presidenti valimisvõidu suunal ja soovivad hea koostöö jätkumist, asub üks valitsuse minister seda koheselt lõhkuma. Iga ministri sõnad on ka riigi sõnad."

Ta lisab, et Helme järjekordsed väljaütlemised on kindel viis tõsiselt kahjustada meie pikka aega üles ehitatud liitlassuhteid. "Kuidas suhtuksime meie oma partneritesse, kui nad väidaksid, et Eesti valimissüsteem on mäda ja siinsed valimistulemused võltsitud? Eesti valitsuse tasandil öeldi otsesõnu, et demokraatlikult valitud presidenti ei aktsepteerita. Lisaks ei hoia Mart Helme värvi kokku ja manab USA-le kodusõda."

Saare meelest on tänane päev Eesti jaoks väga kurb, sest Helme on siseministrina meid häbistanud kogu maailma ees. "Eesti on kultuurne riik, siin elavad demokraatlike reegleid austavad inimesed ja me peame oma liitlastest lugu. Jüri Ratas, kui sa vähegi hoolid, siis tuleb sul kohe minna Mart Helme ametist vabastamise avaldusega Kadriorgu. Mõtle täna, palun, mis saab Eestist, mitte mis saab sinust."