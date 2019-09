Indrek Saar: seitse eurot ei aita eakaid välja vaesuse lõksust

"Ratase valitsus on otsustanud suurendada pensione täiendavalt seitsme euro ulatuses. Seitse eurot ei aita ühtegi eakat välja suhtelise vaesuse lõksust," ütles Saar. Ta osutas Jüri Ratase korduvatele lubadustele, mis jõudsid ka Keskerakonna valimisprogrammi: "Tõstame keskmist vanaduspensioni 2020. aastal erakorraliselt koos indekseerimisega 100 euro võrra. Ainult erakorraline pensionide tõstmine tagab aastaks 2023 keskmiseks vanaduspensioniks 700 eurot." Samuti meenutas ta EKRE lubadust viia pension nelja aastaga 800 euroni.

Rahandusministeerium on välja arvutanud, et Keskerakonna põhilubaduse täitmiseks tuleb 2020. aastal tõsta pensione erakorraliselt 70 euro võrra. "Sotsiaaldemokraadid tuletavad valitsusele meelde, et riigikogus ootab esimest lugemist eelnõu, mis võimaldab pensionäridele välja käidud veksli lunastada," märkis Saar.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse täienduse järgi tõuseb pensioni baasosa pärast 2020. aasta 1. aprilli indekseerimist 100 euro võrra ja rahvapension 60 euro võrra. Oktoobris riigikogu täiskogu ette jõudev eelnõu vähendab seaduseks saades vaesust pensionäride seas ja aitab oluliselt parandada eakate toimetulekut.

Täna pärastlõunal tutvustab valitsus 2020. aasta riigieelarve eelnõud. Samuti räägitakse erakorralisest pensionitõusust.