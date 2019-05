Indrek Saar : "šampanjasotsid" on meile konkurentide poolt külge kleebitud silt

Kuidas saaksid sotsid senisest enam kohal mujal, kuidas näiteks saaks erakond endale suurema toetuse Lääne- ja Lõuna-Eestis, mis on nüüd kujunenud EKRE kantsideks?

Need asjad on omavahel seotud. Kui inimesed tajuvad ja tunnevad ebavõrdsust ja sellega kaasneb teatav lootusetuse tunne, siis sellest tekib teatav protest. Siis on järmine küsimus, et kas ühiskond lepib milleski kokku ja püüab suuremat tasakaalu leida, muuhulgas regionaalses mõttes või on see selline lõhkuv protest.

Kuidas võiks saada sotse toetama ja valima uusi sihtgruppe? Näiteks Eesti 200 toetajad või näiteks Keskerakonnas pettunud vene valijad?

Ma arvan, et sotsiaaldemokraatide esimene väljakutse on saada tagasi need valijad, kes on juba meie valijad olnud. Eelmisel kahel korral on meil olnud tunduvalt rohkem valijaid, kuidas neid uuesti kõnetada? Järgmine samm on uute valijate juurde. See ongi see, millega peaks erakond tegelema. Ms on meie jaoks usutavad stsenaariumid, et erakond need tagasi saaks?

Aga mis see põhjus ikkagi teie hinnangul on, miks need valijad ära läinud on? Kas see on kehv kommunikatsioon, valitud poliitilised suunad, näiteks alkoholiaktsiisi liigne tõstmine, nagu olete juba öelnud? Miks see nii on?

Alkoholiaktsiisi tõstmisega tehti kindlasti liigne viga. Eelmine valitsus on seda in corpore ka tunnistanud ja varasemalt planeeritud tõstmised ära jäetnud. See oli liiga suur samm, mis tõi kaasa piirikaubanduse. Ma loodan, et see hakkab nüüd ka lõppema ja et tänane koalitsioon ei plaani enam aktsiise tõsta. Aga kui vaadata tervikuna meie kuvandit, siis kuvandis on ilmselt ka muid muresid. Nii madal toetus ei ole seotud ühe konkreetse poliitilise valikuga. Küllap ka meie väheldane tähelepanu tasakaalu loomisele ja otsimisele, küllap ka see ilmselt pani mõne meie valija kõhklema.

Ossinovski käe all on sotsid saanud endale "šampanjasotside" maine. Kuidas te plaanite sellest lahti saada, on see üldse vajalik?

Šampanjasotsid on halvustav sildistamine. Ma ei arva, et Eesti sotsiaaldemokraadid oleks kuidagi šampanjasotsialistid. Tegemist on luust ja lihast inimestega ja meie erakonda kuuluvad väga erinevad inimesed. Pilt erakonna sees on vägagi adekvaatne ja objektiivne. Aga tõepoolest, oma poliitilistes valikutest me oleme teinud liiga üheülbalisi valikuid.

Seega peate oluliseks selle kuvandi vastu võitlemist?

Loe veel

Ma ei tea, kas sellega just võitlema peab, aga kindlasti peab selgitama, et see on konkurentide poolt meile külge kleebitud silt.

Teie olete alati julgelt Jevgeni Ossinovskile vastandunud. Riina Sikkut seevastu on pigem Ossinovski leeri kandidaat. Kas võib oodata teravat siseheitlust sotside endi seas?

Ma arvan, et see saab olema innustav debatt, mis kandidaatide seas saab olema. Mina arvan, et meil on ikkagi suhteliselt viisakad ja kultuursed inimesed.

Ma küsin lõpetuseks niiviisi, et miks teie tahate saada opositsioonierakonna esimeheks? Mis teil pakkuda on?

Eelkõige kogemus. Kogemus erakonnast, inimestest ja ka poliitikast ja juhtimisalane kogemus. See on see, mida mina saan erakonnale pakkuda.