Indrek Saar: riigi kohus on toetada kriisi ajal Eesti meediat

„Ei ole mingit kahtlust, et ajakirjandusel on olnud väga suur roll Eesti rahvusriigi sünnis. Ei ole mingit kahtlust, et neljanda võimu, vaba ajakirjanduse olemasolu on hädavajalik selleks, et demokraatia toimiks. Just eriolukorras oleme me näinud, kui vajalik on adekvaatne, professionaalne ja tasakaalustatud informatsioon selle jaoks, et ühiskond toimiks. Koroonaviiruse mõju koos majanduslike tagasilöökidega on tänaseks jõudnud ka meediamaastikule,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Indrek Saar.

Vaatamata kasvanud auditooriumile on meediasektori tulud Saare sõnul kokku kuivanud, kuna kriisi tingimuses on kokku tõmbunud ka reklaamiturg.

„Sotsiaaldemokraatide ettepanek valitsusele on töötada kiiremas korras välja meetmed, mis tagaksid vaba ajakirjanduse toimimise nii kriisi ajal kui pärast kriisi. On vaja teha kõik, mis võimalik, et meie meediasektori ettevõtted ei läheks pankrotti ja suudaksid selle kriisi üle elada. Demokraatlikus riigis on ajakirjanduse rolli ühiskonna sidustajana ning poliitikute ja võimu valvekoerana raske ülehinnata," lausus Saar.

Sotsiaaldemokraadid pakuvad välja ka võimalikke samme, mida eriolukorra kehtimise ajal rakendada. Selles loetelus on ajalehtede kojukannete dotatsioonide suurendamine mahus, mis võimaldaks langetada kojukande hindu poole võrra, ajakirjanduse kojukande arvete tasumise tähtaja edasi lükkamine ning meediaväljaanne digitellimustele madalama käibemaksumäära kehtestamine.