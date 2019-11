Indrek Saar reaktsioonidest Kallase ähvardamisele: olukord valitsuses on skisofreeniline

"Ratas tõi vaenukõnelejad valitsusse ja nüüd kurdab, et meie avalik ruum on viha ja solvanguid täis. Kesse tegi - ise tegi," kirjutab Saar Facebookis.

Ratas kirjutas täna sotsiaalmeedias, et Eesti ühiskonnas pole mingit kohta sellistele räigetele ähvardustele, millega pannakse tõsise löögi alla meie inimeste turvatunne.

Indrek Saar lisab, et samal ajal püüab aga siseminister - kellele alluv politsei püüab seda rõlget olukorda klaarida - jätta muljet, et see ei ole midagi tõsist, vaid tavapärane opositsioonipoliitiku poliittehnoloogia. "Väga skisofreeniline on see olukord valitsuses."

Delfi kajastas täna, et raadiosaates "Räägime asjast" analüüsisid Mart ja Martin Helme, et tapmisähvardus on kõigest Kallase poliittehnoloogiline võte, hajutamaks tähelepanu nädala algul laia kajastust leidnud väljaütlemise suhtes.