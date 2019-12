Indrek Saar Ratasele: rumala tee on ta enese silmis õige, aga tark võtab nõu kuulda

Päevakavas oli SDE esimehe Indrek Saare kõne, mille raames anti ülevaade Eesti poliitika hetkeseisust ning jagati prognoose lähituleviku arengutest.

Enne volikogu istungit mainis erakonna peasekretär Rannar Vassiljev, et täna oli plaanis võtta kokku lõppev aasta, mis on sotsiaaldemokraatide jaoks olnud samaaegselt nii raske kui ka lootusrikas.

"Jüri, veel ei ole hilja."

Partei esimehe sõnavõtus toodi esmalt välja Eesti kooliõpilaste kõrged tulemused PISA-testi raames, millele nõjatudes loodab Saar "ühiskonnana peatada populismi pealetungi ja hoida arvamusvabadusele rajatud õigusriiki ja demokraatiat“. Nii heade testitulemuste kui ka Tartus peetava volikogu raames toonitas ta ka sotsiaaldemokraatide nõudmist tõsta Eesti teaduse rahastamine vähemalt 1 protsendini SKT-st.

Järgnenud kõnes kritiseeris Saar Jüri Ratase käitumist EKREt puudutavate olukordade ümber, kus tema sõnutsi pöörab peaminister pea lihtsalt kõrvale.

„Tahan südamest loota, et nii Jüri Ratas kui Helir-Valdor Seeder leiavad Kristuse sündimise pühade ajal selle hetke, et korraks peatuda ja mõelda, kuhu nad meie riiki tüürivad," märkis Saar. "Kelle ja mille teenistusse nad on end andnud ja millest nad on valmis võimu nimel üle astuma? Ütlevad ju ka Salomoni õpetussõnad: *rumala tee on ta **enese silmis õige, aga tark võtab nõu kuulda.* Jüri, veel ei ole hilja.“

Saare kinnitusel ootavad Eesti inimesed poliitikutelt juhtimist ja tegusid.