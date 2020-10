Indrek Saar: peaminister Ratase vastutus on taastada põhiseaduslik kord

“Me tahaksime näha seda, et peaminister Jüri Ratas suudab valitsusjuhina aru saada, et see on tema vastutus, et taastada Eestis põhiseaduslik kord ehk lõpetada ära olukord, kus meil on valitsuses minister, kes avalikult läheb vastuollu põhiseaduses kokku lepitud väärtustega ja peab vihakõnet,” vastas Saar Delfi küsimusele, kas opositsioon plaanib pärast tänast tulemusteta lõppenud koalitsiooninõukogu Mart Helme umbusaldamise algatamist.

Saar heitis Helmele ette ka seda, et too “tõmbab vaiba alt ära Eesti senisel julgeolekupoliitikal, väites, et Venemaale sanktsioonide kehtestamine on mõttetu”. “Selle eest on kogu Eesti välis- ja julgeolekupoliitika siiamaani jõuliselt seisnud,” märkis Saar.

Reformierakond soovib vaenu õhutamise kriminaliseerida

Reformierakonna esimees ja riigikogu fraktsiooni juht Kaja Kallas andis tänase istungi alguses üle karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu.

"Vihkamise, vaenu õhutamine erinevate inimgruppide suhtes rikub otseselt vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ja ka õigusriigi põhimõtteid. Kuna ohvrid on sageli kaitsetud ja ise seda avaldust ei tee, siis neid on vaja selle eest kaitsta. Eesti on leppinud Euroopa Liidu Nõukogus tegelikult sellega, et me kriminaliseerime vihakõne. Ja kriminaliseerime selle vihakõne selliselt, et kui sa juba ühiskonna mingi grupi suhtes vaenu õhutad, siis ei pea olema otseselt tekkinud kahju, vaid tegelikult piisab vaenu õhutamisest, kui see on kriminaalkorras karistatav," ütles Kallas eelnõu üleandmisel.

Möödunud reedel puhkes Mart Helme teravate sõnade tõttu järjekordne skandaal — siseminister ütles Deutche Wellele antud intervjuus, et geid peaksid Eestist Rootsis minema, sest seal suhtutakse nendesse viisakamalt.

“See ei ole homofoobia. Ma ütleksin, et need inimesed, kes räägivad, et meie referendumit ei ole vaja, on heterofoobid. Nad trügivad heteroseksuaalide voodisse. Nemad trügivad, mitte meie ei trügi nende voodisse. Kui nemad võivad teha oma homopropagandat, siis võime meie teha ka teist propagandat,” kuulutas Helme.