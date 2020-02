Indrek Saar: peaminister peab Rail Balticu ebaõnnestumiste jadasse selgust tooma

„Riigikontrolli hiljutine Rail Balticu ehitusele keskenduv audit oli väga kriitiline nii Eesti kui tsentraalsete arengute osas. Audit osutas tegevuste hilinemistele ning planeerimis- ja rahastusriskidele. Samas teatas valitsusjuht pärast Balti riikide peaministrite kohtumist, et tal on tugev usk sellesse, et Eesti, Läti ja Leedu võtavad raudtee ehitust tõsiselt,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar. „Meie soov on, et peaminister annaks Rail Balticu projekti senisele käekäigule selge hinnangu ja tooks välja, kes konkreetselt vigade eest vastutavad. Kindlasti ootab ka avalikkus siin põhjalikke selgitusi.“

Ratasel tuleb öelda, kas Rail Balticu projekti eest vastutav majandus- ja taristuminister Taavi Aas on suutnud võrreldes varasemaga projektijuhtimist ja Eestis läbiviidavate tegevuste kvaliteeti ja kiirust parandada või peituvad riigikontrolli kriitika peamised põhjused pigem ajas, mil vastutav minister oli Kadri Simson.

„Millised olid teie kui peaministri varasemad ettepanekud nii Simsonile kui Aasale, et parandada Rail Balticu projektijuhtimist ja kas neid on rakendatud?,“ pärivad sotsiaaldemokraadid. Samuti uurivad nad Rataselt, kas tehtud vigade eest lasub kogu vastutus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil või oleks ka peaminister ise saanud midagi teisiti teha.

Ratas peab samuti andma hinnangu Läti ja Leedu sammudele Rail Balticu projekti elluviimisel.