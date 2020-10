Indrek Saar: minust ei saa rahvusooperi juhti

“Ei, ma ei kavatse kandideerida rahvusooper Estonia juhiks, mul pole sellist kavatsust olnud ja pole ka nähtavas tulevikus,” kommenteeris sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Indrek Saar levivaid kuuldusi oma võimalikust tööalasest kannapöördest.

Nimelt tõi Eesti Päevaleht täna välja võimalikud kandidaadid, kellest võiks saada rahvusooper Estonia uus juht. Lisaks Indrek Saarele käisid läbi Laine Randjärve, Kadri Tali, Margus Allikmaa, Kado Padari, Eero Rauni, Jaak Aaviksoo ja Pille Lille nimed.

Samas on kuuldustel alust selles mõttes, et Saare poole on ettepanekuga kandideerida pöördutud. “Minu jaoks oli väga suur kompliment, kui juba mõnda aega tagasi pöördusid minu poole rahvusooperi inimesed ja küsisid, kas oleksin valmis seda (kandideerimist-toim.) kaaluma. Aga vastasin neile siis ja vastan kõigile ka täna, et hoolimata sellest, et ma väga hoolin rahvusooperist ja tema tulevikust ning arvan, et Estonia peab saama endale väga hea juhi, siis mina ei saa kindlasti olla kandidaadiks,” ütles Saar.

Saar möönis, et saab samas neist spekulatsioonidest enda isiku suhtes aru, kuna teatav loogika selles on. “Minu näol on ju tegemist pikaaegse teatrijuhiga. Ma olen kaks teatrit väga sügavast võlavangist välja tirinud, juhtinud ka Eesti Teatrijuhtide Liitu ning loonud kõiki etendusasutusi ühendava organisatsiooni Eesti Etendusasutuste Liit. Nii et selles mõttes olen teatri valdkonna taustaga inimene, kuid mul on täna teistsugune missioon ja ma suhtun sellesse ääretult tõsiselt,” ütles Saar, viidates oma erakonnajuhi positsioonile. Saar märkis, et on taotlenud oma erakonnakaaslaste käest mandaadi vedada sotsiaaldemokraatlikku erakonda. “Sellest mandaadist pole mul mingisugust soovi ega õigust taganeda.”

Saar ei kippunud samas ka kedagi Estonia juhiks soovitama, leides, et rahvusooperi inimesed leiavad kindlasti ise kõige paremad kandidaadid. “Neil on suur kogemus ja küllap nad tunnevad Eesti inimesi piisavalt hästi, et rahvusooper Estonia saaks hea juhi. Arvestades olukorda, kus täna oleme, on rahvusooperi jaoks väga oluline, et Eesti üldine kultuuripilt - pean siin silmas ka poliitilist kultuuri - saaks uuesti reale tagasi. Kui jätkub see, mis viimased 1,5 aastat on toimunud, siis on küsimus, mis Eesti kultuurist ja laiemalt kogu ühiskonnast üldse saab. Seega, minu missioon on panustada sellel rindel,” lisas Saar.