Indrek Saar: Mart ega Martin Helmel ei tohiks olla valitsuses kohta

"Vaatame, mis juhtub peaministri umbusaldamisega, aga oleme valmis algatama allkirjade kogumist Helmete umbusaldamiseks," kinnitas Saar.

Presidendi roosiaias peetud kõnest jäi Saare jaoks põhiliselt kõlama kaks märksõna - vastutus ja võimalus, mis on samuti seotud EKRE retoorikaga.

"Oleme harjunud mõtlema, et Eesti on nii väike, et mis meist ikka sõltub, aga president näitas oma kõnes, et rahvusvahelises koostöös oleme palju suuremad, kui meile endale esmapilgul paistab," ütles Saar. "See tähendab meile suurt vastutust selles osas, mis maailmast tulevikus saab ja seda ei tohiks me ära unustada, nagu kipub nii mõnelgi Eesti valitsuse liikmel juhtuma," lisas ta.

Saare sõnul näitas Balti apelli meenutus, millega president oma kõnet alustas, kui õnnelikud me oleme, et Eesti on täna vaba.