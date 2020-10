Indrek Saar: kui valitsus läheb referendumiplaaniga edasi, tuleb umbusaldushääletus

Kui valitsuskoalitsioon ei ütle referendumist lahti ja tuleb riigikogus välja vastava eelnõuga, algatavad sotsiaaldemokraadid valitsuse umbusaldamise.

„Mart ja Martin Helme viimaste ülesastumiste valguses on päevselge, et EKRE muudab järgmisse sügisesse kavandatud rahvahääletuse vihareferendumiks, kus valimatult rünnatakse ja solvatakse Eesti inimesi,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar pressiteenistuse vahendusel.

Saare sõnul lasub vastutus kurjuse pealetungi ees kogu valitsusel ja ennekõike Jüri Ratasel, kes kutsus EKRE valitsusse ja nõustus koalitsioonilepingus referendumi läbiviimisega.

„Täna on peaministri võimuses peatada veelgi suurem vihakõnede laviin, mis vallandub rahvahääletuse korraldamisega. See on peaministri kohustus oma rahva ees. Inimeste õiguseid ja väärikust tuleb kaitsta mitte ainult sõnade, vaid ka tegudega,“ lausus Saar.