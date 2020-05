Indrek Saar: kriisi peamine õppetund on, et odav ja õhuke riik ei tule kriisidega toime

"Eesti ei saa tugevaks kui turvalise ühiskonna asemel on meie eesmärgiks madalad maksud ning õhuke ja odav riik. Odav ja õhuke riik ei suuda oma inimesi aidata ühegi tõsisema kriisi või mure korral. Selline riik ei suuda anda head haridust ja arstiabi, hoolitseda nõrgemate eest, teha teadust ja rahvusvahelist koostööd. Õhuke riik vaatab jõuetult õlgu kehitades pealt, kuidas turu nähtamatu käsi tõmbab inimesel naha üle kõrvade, kuhjab jõukuse järjest vähemate kätte," lausus Saar.

Saare sõnul on ühiskonna uueks väljakutseks saanud erinevad kriisid koos tõsiasjaga, et väga paljud Eesti inimesed pidevas ja kohati halvavas kriisihirmus.

"Meid ähvardab üks kriis teise järel. Tervisekriis, majanduskriis, sotsiaalkriis, kliimakriis, demokraatiakriis, julgeolekukriis, väärtuskriis…Neile kriisidele ega ka hirmule ei paku lahendust meile pikka aega räägitud dogmad: turg paneb ise lõpuks kõik paika ning riik peab olema nii õhuke kui võimalik," sõnas Saar.

Selleks, et kriisikeskses maailmas toime tulla on vaja Saare sõnul turvatunnet ja teadmist, et hätta sattudes ei ole ma üksi, et kuskil on koduvärav ja seal kuulatakse mu mure ära.

"Kodus püütakse mõista, mitte hukka mõista. Ka siis, kui oled käitunud ettevaatamatult, roninud köiele kõõluma ja tähti püüdma ning oled libastunud, on turvavõrk sul olemas," rääkis Saar. "Kodu peab olema, samuti peab riik alati olemas olema. Me ei ehita kodu võimalikult odavalt, samuti ei tohi nii riiki ehitada. Riiki ei pea olema mitte vähe, vaid just nii palju, et ta oleks tugev ja turvaline ja suudaks kriisidega toime tulla. Riik peab andma teadmise, et kui oled kaotanud töö või tervise, on sul koht kust abi oodata."

„Samuti peaks riik olema sõbralik ja tark. Mitte jagama käske ja keelde ning praalima, kes on peremees, vaid toetama ja julgustama olema see, kes sa tahad olla. Sellisena näevad sotsiaaldemokraadid ühiskonda. Sellisena näeme riiki. Koduriiki," lisas Saar.