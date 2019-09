Indrek Saar Jüri Ratasele: miks valitsus vilistab parlamentaarsele kontrollile?

"Ilmse kahetsusega võib näha sinu juhitava valitsuse tegevuses tähtaegadest mittekinnipidamist: riigikogu 14. koosseisu poolt esitatud 11st kirjalikust küsimusest on seaduses sätestatud tähtajal vastatud ainult ühele," kirjutas Saar Ratasele. "Kauaaegse opositsioonipoliitikuna peaksid mäletama, et parlamentaarne kontroll on oluline demokraatia toimimise instrument."

Saare sõnul on seaduseandja valitsuse tegevuse kontrollimiseks ning info saamiseks kehtestanud tähtaja, mille jooksul tuleb rahva mandaadi saanud isikutele vastata.

"Palun mõtle, kas seaduste täitmisele vilistav ja üleolev suhtumine parlamenti on see poliitiline pärand, mida sa soovid endast maha jätta ning milles ise tulevikus tööd teha. Sest nagu võib õppida loost viinamäe töötegijaist - viimased saavad esimesteks ja esimesed viimasteks," seisab valitsusjuhile läkitatud kirjas.

Saare väitel ei käi hea poliitilise kultuuri juurde ka see isalikult õlalepatsutav stiil, mida Jüri Ratas viimasel ajal opositsioonierakondade saadikutega suheldes harrastab.