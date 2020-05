Indrek Saar ERJK likvideerimisest: "kilekotirahastus" jääb edaspidi kontrolli alt välja. Senine taunitav praktika seadustatakse

Saar sõnas Delfile, et laest on võetud põhjendus justkui oleks ERJK (Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon) sõltumatus praegu küsitav. "Kui oleks soov ekspertide arvu suurendada, siis saanuks teha eelnõu ERJK koosseisu muutmiseks, mitte tegevuse lõpetamiseks."

Millised ohud kaasnevad ERJK ülesannete andmisega riigikontrollile? "Selle käigus vähenevad seniseid seadusega antud kontrollivõimalused. Näiteks võib tekkida olukord, kus riigikontroll saab küll ülevaate, mida on tehtud avaliku ehk riigieelarvest tulnud rahaga. Kontrolli alt jääb aga välja see, mis kipub olema varjatum pool - näiteks ebaseaduslik "kilekotirahastus"," lausus ta.

Ta oletab, et muudatuste taga on see, et eelnõu algatanud erakonnad (EKRE, Isamaa ja Keskerakond - toim) ei kavatse muuta oma senist käitumist nii erakonna kui valimiskampaaniate ebaseaduslikul rahastamisel. "Pigem on õige öelda nii, nad on otsustanud hoopis senise taunitava praktika seadustada. Keskerakonnal on viimase seitsme aasta jooksul tulnud riigile või Tallinna linnale tagasi maksta üle kahe miljoni euro ja märkimisväärsete summade ulatuses uusi võimalikke nõudeid on ERJK-s alles arutelu all. Igaüks saab ise järeldada, kust tuul puhuda võib."

Meedias on leidnud kajastust, et koalitsioonierakondade ideega on ühes paadis ka sots Raimond Kaljulaid. Endine keskerakondlane Kaljulaid on aga ise koos Keskerakonnaga jäänud varem ERJK luubi alla, sama märkis ka Reformierakonna juht Kaja Kallas.