Indrek Saar: ERJK kaotamise eelnõu lõhnab väga halvasti

"Diskussiooni vorstide üle tõi keset kõige sügavamat tervisekriisi poliitikasse üks valitsusliidu juhte, kes ütles välja, et lisaeelarve esimene motivatsioon koalitsiooni jaoks ei ole mitte kriisi lahendamine, vaid see, millised poliitilised vorstid keegi sai. Mart Helme sõnastas EKRE ja Isamaa vorstid ära. Nüüdseks oleme ilmselt teada saanud ka Keskerakonna poliitilise vorsti, mis ei lõhna hästi ja on üks väga piinlik lugu," ütles Saar.

Tema hinnangul jätab eelnõu väga halva mulje selle poliitilistest tagamaadest ja eesmärkidest. "Erakondade rahastamine on väga avalik asi. Täna tahtis teemat käsitleda korruptsioonivastane erikomisjon, ka külaline ERJKst oli kutsutud, aga koalitsioonierakonnad arvasid, et see ei ole avalikkuse, vaid parteide asi ja poliitiline korruptsioon ei ole tõsiseltvõetav risk. Küsimus hääletati maha," rääkis Saar.

"Kuidas koalitsioonisaadikud seletavad eesti rahvale, et miks on keset kriisi kõige pakilisemaks poliitiliseks küsimuseks erakondade rahaasjade klaarimine ja järelevalve kiirkorras ümber tegemine, mitte terviseriskide vähendamine, inimeste kriisiga toimetulek ja majandusele uue hoo andmine," lisas Saar.