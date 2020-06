Indrek Saar: EKRE-s koondub võim ühe perekonna kätte nagu Tsaari-Venemaal

"Ei midagi üllatavat. Selles erakonnas on võim koondunud ühe perekonna kätte ja nii antakse seda ka edasi, nagu tsaari-Venemaal," kommenteeris Saar Delfile.

"Idanaabriga on küllaga sarnasust ka tänases poliitilises pildis. Nii nagu hetkel Putini dirigeerimisel on rahvahääletus muuhulgas selleks, et kirjutada põhiseadusesse abielu, kui vaid mehe ja naise vaheline liit, samuti ihaleb sarnast liba-referendumit korraldada EKRE," selgitas Saar.

"EKRE-s jääb kõik nii nagu oli ja samasugusel äärmuslikul kursil purjetatakse perekonna taktikepi järgi edasi," arvas Saar.

Mart Helme teatas täna, et tuleval laupäeval toimuval EKRE kongressil ei kavatse ta enam erakonna esimeheks kandideerida ja toetab hoopis Martin Helme kandidatuuri. Siiski kavatseb ta kandideerida erakonna aseesimeheks.