Indrek Saar: eelarve ei tee õiglasema ja hoolivama Eesti suunas ühtegi sammu

"Me võime ju rõõmustada, et majandus jätkab kasvamist tänu tublidele ettevõtjatele ja tööinimestele, aga kui Eesti inimesed sellest osa ei saa, on see ikka üks sant lugu. Tegu on pettumuste eelarvega, valitsus on lati alt läbi läinud ja oma sõna murdnud," rääkis Saar.

"Valitsus ei tee mitte midagi sidusama , õiglasema ja hoolivama ühiskonna suunal, kuigi on seda korduvalt lubanud. Eelarve ja peaministri sõnad ei kõla kuidagi kokku," lisas ta.

Sotsiaaldemokraatide liider kritiseeris valitsuserakondi sõnamurdlikkuse eest, mille ühed suurimad ohvrid on eakad, kellele lubati 2020. aastaks 100 euro suurust pensionitõusu.

„Valitsus otsustas tõsta täiendavalt pensione vaid 7 euro võrra, mis ei anna kuidagi koos kohustusliku pensionikasvu ehk siis 38 lisaeuroga kokku 100 eurot. Lisaks tuleb vanaduspensionäridel maksta tulumaksu pensioni sellelt osalt, mis ületab 500 eurot," rääkis Saar.

„Sellega halvad uudised väärikas eas inimestele ei piirdu. Eelarves ei kajastu kuidagi see, et valitsus sooviks asuda lahendama omastehoolduse probleemi.“

Oma kõnes peatus Saar ka teaduse kidural rahastamisel, vaid „linnukese pärast“ tehtud minimaalsetel palgatõusudel ja sellel, et vastupidi lubatule ei astu eelarve ühtegi sammu ääremaastumise vähendamiseks.

„Närbunud kirsiks räämas tordil on põllumeeste tüssamine. Eelarve jagab üleminekutoetuste maksmiseks lubatust kolm korda väiksema summa ehk siis top-up-raha on 15 miljonilt eurolt kukkunud 5 miljonile eurole,“ lausus Saar.

Sotsiaaldemokraadid töötavad alanud sügisel selle nimel, et 2020. aasta eelarve muutuks hoolivamaks ja vastutustundlikumaks, kinnitas Saar.