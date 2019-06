India ülikoolid hakkavad IT-tudengeid Eestisse saatma

Eesti suursaadiku Indias, Riho Kruuvi sõnul on India Eesti kõrgkoolide jaoks suure potentsiaaliga turg, sest rohkem kui miljardi elanikuga riigis on palju noori inimesi ja Eesti haridus annab neile tiheda konkurentsiga tööturul eelise.

"India üliõpilasi iseloomustab hea inglise keele oskus, samuti ka valmidus õppida muid keeli nagu eesti keel. Meeldiv on näha, et Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ja ka teised Eesti kõrgkoolid on leidnud endale Indiast head koostööpartnerid. Eestit teatakse Indias meie e-riigi ja digitaalse arengu kõrge taseme poolest. IT-alal on võimalik rohkem koostööd teha nii Eesti ja India kõrgkoolide kui ka ettevõtete vahel,” kommenteeris Kruuv.

Ettevõtluskõrgkool Mainor osaleb ainsa Eesti kõrgkoolina ka ettevõtja Peter Vesterbacka loodud initsiatiivis EduNation. EduNation ühendab Soome ja Eesti kõrgkoole, et meelitada ühiselt siia regiooni helgeid päid ennekõike Aasiast. “Fakt on see, et Hong Kongist või Mumbaist vaadates on Eesti ja Soome üks regioon. Erinevused majanduses, kultuuris ja isegi keeles on väiksemad kui kahe India osariigi vahel. Globaalses rebimises talentide nimel tuleb soomlastega seljad kokku panna, muidu jääme ääremaaks,” ütles Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuht.