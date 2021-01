India on valmis kohaliku vaktsiiniga vaktsineerima Eesti diplomaate

Eesti saatkonnale Indias New Delhis saabus info, et India on valmis vaktsineerima Eesti sealviibivaid diplomaate. Vaktsineerimine toimuks aga kohaliku vaktsiiniga, mida toodab Pune linnas asuv India Serum Institute.

Välisministeerium uuris ravimiametilt, kas sellise vaktsiiniga tasuks oma diplomaadid ära vaktsineerida.