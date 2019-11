In memoriam Endel-Eduard Taniloo

Kunstniku juurte puhul on raske öelda, kas peentisleri pojast oleks võinud saada hea algkooli õpetaja, kutse mille Endel Taniloo omandas kahekümneaastasena Tartu Õpetajate Seminarist. Ilmelt oli tal siiski suurem soodumus lahendada mahulisi vormiküsimusi. Keerulistel aastatel ei päästnud teda kahjuks ka tudengi staatus Tartu Kõrgemate Kujutava Kunsti Kursustel (endine Kõrgem Kunstikool Pallas). Saksa okupatsiooniarmee lühike teenistus 1944. aastal päädis siiski vaid ligi pooleteise aastase sõjavangi staatusega kaugel Siberis. Kas need katsumusaastad olid just pika eluea kindlustajateks, kuid mõõdukad elukombed, pidev skulptoritöö ja lahke loomus aga küll.

Järgnevad õpingud Tartu Kunstiinstituudis Johannes Hirve ja Martin Saksa käe all lõppesid juba Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi paberitega, aga siiski Tartus. Tänaseni on ajastunäitustel kasutatav tema diplomitööks valminud naiskorvpalluri skulptuur. Jääb vaid oletada missugune oleks tema õpitulemus prof. Anton Starkopfi käe all, kes oli selleks ajaks igaks juhuks lahkunud Moskvasse. Endel Taniloo biograafia Eesti kunstnikuna on üsna haruldane, sest ta sündis, elas, õppis ja tegutses ainult Tartus. Tema isakodus avatud isikumuuseum Jakobi tänaval on ülevaatlikuks näiteks mahukast loomingust, mis on säilinud alates teise kursuse õppetöödest.