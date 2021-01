Imre Sooäärel on homseks küpsemas eelnõu: abielureferendumi saab elimineerida, muutes perekonnaseadust Grete Põlluste RUS 10

Sooäär usub, et tema kompromisslahendus elimineeriks vajaduse abielureferendumi järele. Foto: Jaanus Lensment

"Olen homme välja tulemas algatusega, milleks on abielureferendumiga konkureeriv eelnõu: see lahendaks referendumil püstitatava küsimuse ja tagaks kõikidele Eesti peredele õigus-, kindlus- ja turvatunde," sõnas Imre Sooäär Delfile. "Eelnõu eesmärgiks on saavutada kõikide perede õiguskaitse vastavalt põhiseaduse paragrahvile 27."